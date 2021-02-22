Погрози з боку РФ смішні: Арахамія про санкції РНБО та реакцію Пєскова

Останні санкції, запроваджені РНБО проти низки фізичних та юридичних осіб, необхідні для захисту національних інтересів.

Глава парламентської фракції партії Слуга народу Давид Арахамія у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Коли є питання національної безпеки, то демократії немає бути. Має бути лише захист наших інтересів, – зазначив народний депутат.

Крім того, парламентарій прокоментував слова прес-секретаря очільника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що санкції вплинуть на політичну ситуацію в Україні та можуть погіршити ситуацію на Донбасі.

За словами Арахамії, така реакції Пєскова підтверджує зв’язки РФ з агентами впливу, які діють в Україні.

– Не залишається сумніву, що це є російські агенти впливу, які економічно, політично та інформаційно впливають на нашу державу. Вони ведуть спецоперацію для того, аби розбалансувати ситуації всередині країни, а також, щоб посилити вплив Росії на Україну, – зазначив Арахамія.

Також він зазначив, що погрози з боку РФ – смішні.

– А те, що вони нас намагаються залякати щодо погіршення ситуації на Донбасі, то тут ці погрози смішні. Всі наші військові підтримують це рішення РНБО, війська переведені у режим повної боєздатності, вони мають накази відповідати на будь-яку агресію, – підкреслив Давид Арахамія.

Запровадження санкцій в Україні

Після проведення засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням Володимира Зеленського, яке відбулося 19 лютого 2021 року, в Україні запровадили низку персональних санкцій.

Обмеження застосовані до 19 юридичних та восьми фізичних осіб.

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