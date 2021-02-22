Після чергового оновлення рекорду з вартості увечері 21 лютого криптовалюта біткоїн трішки втратила свої позиції. Станом на 9.00 22 лютого курс – понад $56 тис.

Напередодні ввечері біткоїн коштував понад $58 тис. Рекордно високою вартість була з 21.15 до 22.30.

Після цього його ціна почала поступово знижуватися до $56 тис.

Станом на 6.45 вона знизилися до понад $55 тис., однак потім курс знову почав зростати.

Курс біткоїна

Протягом 2020 року криптовалюта біткоїн демонструвала зростання вартості. Ця тенденція прискорилася у грудні, тоді майже щодня біткоїн встановлював рекорди з вартості.

Продовжив зростати він і у січні та лютому 2021 року. Експерти пов’язують цей процес з пандемією коронавірусу і тим, що американці отримали доступ до ринку.

Детальніше про курс криптовалюти біткоїн читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Coindesk