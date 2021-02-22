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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Понад $58 тис.: біткоїн оновив рекорд з вартості та трішки здешевшав

Після чергового оновлення рекорду з вартості увечері 21 лютого криптовалюта біткоїн трішки втратила свої позиції. Станом на 9.00 22 лютого курс – понад $56 тис.

біткоїн

Напередодні ввечері біткоїн коштував понад $58 тис. Рекордно високою вартість була з 21.15 до 22.30.

Після цього його ціна почала поступово знижуватися до $56 тис.

Станом на 6.45 вона знизилися до понад $55 тис., однак потім курс знову почав зростати.

Курс біткоїна

Протягом 2020 року криптовалюта біткоїн демонструвала зростання вартості. Ця тенденція прискорилася у грудні, тоді майже щодня біткоїн встановлював рекорди з вартості.

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Продовжив зростати він і у січні та лютому 2021 року. Експерти пов’язують цей процес з пандемією коронавірусу і тим, що американці отримали доступ до ринку.

Детальніше про курс криптовалюти біткоїн читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Coindesk

Фото: Pixabay

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