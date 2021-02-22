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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну

Українські прикордонники заборонили в’їзд в Україну на три роки російському актору.

Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну

Чоловік прилетів у міжнародний аеропорт Бориспіль рейсом з міста Дубаю, яке розташовується в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Під час спілкування з іноземцем прикордонники з’ясували, що актор у червні 2017 року незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

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Росіянин потрапив у місцевість через тимчасово закритий пункт пропуску Сімферополь авіамаршрутом, що заборонено згідно з українським законодавством. В’їзд та виїзд на тимчасово окуповану територію Криму здійснюється винятково через наземні пункти контролю.

У прес-службі не зазначили, якому саме акторові заборонили в’їзд в Україну. Проте з опублікованої фотографії паспорту громадянина Росії відомо, що він народився у Вологодській області.

Солістові гурту Пісняри заборонили в’їзд в Україну

Солістові гурту Пісняри Валерію Дайнеко заборонили в’їзд в Україну через незаконну поїздку на територію тимчасового окупованого Криму у серпні 2020 року.

Сам Дайнеко підтвердив цей факт. Він потрапив у місцевість через закритий пункт пропуску Сімферополь літаком.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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