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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Школи Буковини переходять на дистанційне навчання

Всі освітні заклади Буковини переходять на дистанційну форму навчання на два тижні, через стрімке зростання випадків коронавірусу серед дітей.

Школярі, однокласники, школи

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук наголосив, що рішення є обов’язковим для виконання.

Воно також стосується усіх дитячих гуртків, спортивних та мистецьких шкіл, розважальних закладів для дітей у Чернівецькій області.

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Зміни стосуються і закладів громадського харчування – вони мають припинити свою роботу до 20.00.

Нині в лікарнях Чернівецької області зайнято 63% ліжок, а кількість хворих на Covid-19 дітей збільшилась уп’ятеро.

Коронавірус на Буковині

Станом на 22 лютого, добовий приріст хворих на коронавірус у Чернівецькій області став одним з найвищих в Україні –259 випадків за день.

Також статистику очолили Івано-Франківська (515), Вінницька (328), Житомирська (285) та  Львівська (279) області.

Джерело: Сергій Осачук

Фото: Pixabay

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