Всі освітні заклади Буковини переходять на дистанційну форму навчання на два тижні, через стрімке зростання випадків коронавірусу серед дітей.
Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук наголосив, що рішення є обов’язковим для виконання.
Воно також стосується усіх дитячих гуртків, спортивних та мистецьких шкіл, розважальних закладів для дітей у Чернівецькій області.
Зміни стосуються і закладів громадського харчування – вони мають припинити свою роботу до 20.00.
Нині в лікарнях Чернівецької області зайнято 63% ліжок, а кількість хворих на Covid-19 дітей збільшилась уп’ятеро.
Коронавірус на Буковині
Станом на 22 лютого, добовий приріст хворих на коронавірус у Чернівецькій області став одним з найвищих в Україні –259 випадків за день.
Також статистику очолили Івано-Франківська (515), Вінницька (328), Житомирська (285) та Львівська (279) області.
Джерело: Сергій Осачук