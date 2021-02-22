Всі освітні заклади Буковини переходять на дистанційну форму навчання на два тижні, через стрімке зростання випадків коронавірусу серед дітей.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук наголосив, що рішення є обов’язковим для виконання.

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Воно також стосується усіх дитячих гуртків, спортивних та мистецьких шкіл, розважальних закладів для дітей у Чернівецькій області.

Зміни стосуються і закладів громадського харчування – вони мають припинити свою роботу до 20.00.

Нині в лікарнях Чернівецької області зайнято 63% ліжок, а кількість хворих на Covid-19 дітей збільшилась уп’ятеро.

Коронавірус на Буковині

Станом на 22 лютого, добовий приріст хворих на коронавірус у Чернівецькій області став одним з найвищих в Україні –259 випадків за день.

Також статистику очолили Івано-Франківська (515), Вінницька (328), Житомирська (285) та Львівська (279) області.

Джерело: Сергій Осачук