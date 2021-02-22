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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Це провокація: Хомчак відкинув звинувачення ЗСУ в недотриманні тиші на Донбасі

Військовослужбовці ЗСУ в районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі залишаються на своїх позиціях і строго дотримуються режиму припинення вогню.

ООС, Донбас, війна на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на прес-конференції заявив, що звинувачення на адресу ЗСУ в недотриманні режиму припинення вогню на Донбасі – це провокація протилежного боку.

Водночас він підкреслив, що українські військові завжди готові відкривати вогонь у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров’ю.

– Будь-які звинувачення про недотримання ЗСУ режиму припинення вогню є провокацією протилежного боку і не мають сьогодні ніяких реальних підстав, – додав Хомчак.

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Станом на 22 лютого за останню добу на Донбасі зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Поблизу населеного пункту Світлодарськ бойовики кілька разів прицільно стріляли у бік українських позицій зі снайперської зброї.

Від початку поточної доби порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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