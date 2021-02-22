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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Україна почне будівництво євроколії від Києва до кордону з ЄС у 2021

У 2021 році Мінінфраструктури починає реалізацію проекту будівництва залізничної мережі європейського формату 1 435 мм і швидкістю руху поїздів понад 250 км/год.

Укрзалізниця

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на форумі Україна 30. Інфраструктура розповів, що планується будівництво чотирьох ділянок євроколії загальною протяжністю майже 2 тис. км.

За його словами, будівництво першої ділянки Київ-Львів-кордон довжиною 896 км почнеться вже в 2021 році із залученням міжнародних партнерів.

Криклій оцінює обсяги перевезень після завершення будівництва всіх етапів євроколії в більш ніж 5 млн пасажирів.

В рамках проекту Україна закупить 39 швидкісних поїздів.

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Укрзалізниця ще рік тому анонсувала початок будівництва вузької колії європейського стандарту від Львова до кордону з Польщею у 2020 році.

Наявність такої колії дозволить пасажиру сісти на поїзд у Львові і дістатися до країн ЄС без пересадок.

Фото: Dreamstime

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