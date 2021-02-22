Віце-прем’єр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський відповів прем’єр-міністру Денису Шмигалю, чому на фото з виставки в АОЕ він знаходиться поруч з лідером Чечні Рамзаном Кадировим.

– На фото, розміщеному на сторінці у Facebook прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля – офіційна церемонія відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX 2021, в якій я беру участь як глава української урядової делегації, – написав він у відповідь на питання глави уряду.

За словами чиновника, розміщення очільників делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора.

Згідно з цим протоколом, особистих гостей правлячої родини розмістили в алфавітному порядку.

Уруський наголосив, що під час ходи та після церемонії не мав і не збирається мати контакти з главою російської делегації Рамзаном Кадировим.

Водночас українська делегація звернула увагу місцевого протоколу щодо неприйнятності подібних ситуацій у майбутньому.

– Також не вважаю можливим “шарахатися” від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи таким чином невпевнену поведінку та слабкість української сторони, – підсумував Уруський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 22 лютого розмістив на своїй сторінці у Facebook фото віце-прем’єра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, де він поруч із головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим, і написав, що він чекає від чиновника пояснень.

Знімок Уруського та Кадирова зроблено 21 лютого під час міжнародної виставки зброї IDEX-2021 в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Уруський очолює українську делегацію на виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі.