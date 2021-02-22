Індійська компанія Serum Institute поставить Україні додатково 5 млн доз Covid-вакцини від NovaVax.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна успішно завершила переговори з найбільшим у світі виробником вакцин Serum Institute, який розташований у індійському місті Пуне, про збільшення поставок американської вакцини NovaVax.

-Нам підтвердили можливість поставки додаткових 5 млн доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору – написав міністр у Facebook.

Читайте Яка область в Україні одна з перших отримає вакцину проти коронавірусу

Степанов також зазначив, що загальний обсяг вакцини NovaVax, який очікує Україна, на сьогодні становить 15 млн доз. Перші поставки цього препарату заплановані на липень 2021 року.

Також до України з Індії відправили першу партію вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield).

Ураїна отримає 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Більше про постачання вакцини Novavax від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.