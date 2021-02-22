Індійська компанія Serum Institute поставить Україні додатково 5 млн доз Covid-вакцини від NovaVax.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна успішно завершила переговори з найбільшим у світі виробником вакцин Serum Institute, який розташований у індійському місті Пуне, про збільшення поставок американської вакцини NovaVax.
-Нам підтвердили можливість поставки додаткових 5 млн доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору – написав міністр у Facebook.
Степанов також зазначив, що загальний обсяг вакцини NovaVax, який очікує Україна, на сьогодні становить 15 млн доз. Перші поставки цього препарату заплановані на липень 2021 року.
Також до України з Індії відправили першу партію вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield).
Ураїна отримає 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Більше про постачання вакцини Novavax від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.