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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Україна отримає додатково 5 млн доз вакцини від NovaVax

Індійська компанія Serum Institute поставить Україні додатково 5 млн доз Covid-вакцини від NovaVax.

вакцина Novavax

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна успішно завершила переговори з найбільшим у світі виробником вакцин Serum Institute, який розташований у індійському місті Пуне, про збільшення поставок американської вакцини NovaVax.

-Нам підтвердили можливість поставки додаткових 5 млн доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору – написав міністр у Facebook.

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Степанов також зазначив, що загальний обсяг вакцини NovaVax, який очікує Україна, на сьогодні становить 15 млн доз. Перші поставки цього препарату заплановані на липень 2021 року.

Також до України з Індії відправили першу партію вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca (CoviShield).

Ураїна отримає 500 тис. доз речовини з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Більше про постачання вакцини Novavax від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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