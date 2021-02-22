З 1 липня 2021 року можуть зрости тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Федерація профспілок України розмістила відповідний проект рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ).

Згідно з документом, пропонується вартість абонплати за стаціонарний телефон для населення підвищити на 17,2% – з 59,71 до 70 грн.

Водночас для підприємств, організацій, ФОПів цей тариф може зрости на 52,6% – з 65,55 до 100 грн.

Якщо НКРЗІ ухвалить рішення, воно набере чинності з 1 липня 2021 року.

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Майже рік тому, з 1 березня 2020 року, Укртелеком підвищив тарифи на проводове радіомовлення і стаціонарний телефонний зв’язок.

Зокрема, для абонентів (фізичних осіб) скасовано знижку за щомісячну оплату за послуги фіксованого телефонного зв’язку, яка діяла з 1 січня.

Джерело: ФПУ