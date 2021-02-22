Вакцина від коронавірусу з Індії прибуде 23 лютого

В Україну перші вакцини проти коронавірусу з Індії прибудуть вранці 23 лютого.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко під час форуму Україна 30. Інфраструктура.

За його словами, партія індійської вакцини CoviShield може прибути в Україну у вівторок вранці.

– Вакцина вже в дорозі. Вже вранці, сподіваюся, буде в Україні. Вона вже у літаку. Але є свій шлях у літака. На жаль, перша партія летить не безпосередньо, є деякі логістичні проблеми, – наголосив Тимошенко.

Напередодні, 20 лютого, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов домовився про постачання 500 тис. доз Covid-вакцини з Індії.

Таким чином Україна стала однією з перших країн, яка отримає індійську вакцину.

Згодом Індія планує постачання більшої партії Covid-вакцини після того, як збільшить та налагодить свою систему виробництва медичних препаратів.

Сама вакцина Covishield розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca. Для ефективної імунізації організму потрібно зробити два уколи препарату внутрішньом’язово з інтервалом у 28 днів. Вакцину можна зберігати при температурі від +2 до +8.