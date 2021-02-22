Віце-прем’єр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський потрапив у скандальну ситуацію через фото поруч з головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим.

Про всі подробиці ситуації, яка викликала хвилю обговорення, – читайте у матеріалі.

З чого все почалося

21 лютого Олег Уруський опублікував на сторінці у Facebook пост, у якому повідомив, що на чолі української офіційної делегації перебуває в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати ) на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021.

Також Олег Уруський оприлюднив короткий фотозвіт і розповів, що вже встиг оглянути продукцію вітчизняних виробників, представлену на українській об’єднаній експозиції, і обговорив двосторонню військово-технічну співпрацю з низкою країн.

Натомість 22 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль опублікував фото, на якому Олег Уруський йде поруч з лідером Чечні Рамзаном Кадировим та військовими інших країн. Прем’єр почав вимагати пояснень, як таке можливо.

Що каже Уруський

Віце-прем’єр вже прокоментував ситуацію і пояснив, що в такому порядку під час церемонії відкриття виставки очільників офіційних делегацій розмістили організатори.

– Розміщення очільників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає Протокол держави-організатора. Була застосована практика, згідно з якою особисті гості правлячої родини були розміщені в алфавітному порядку, – зазначив віце-прем’єр.

Також Уруський додав, що він особисто під час та після церемонії не мав і не збирається мати жодних контактів з очільником делегації РФ Рамзаном Кадировим.

Крім того, віце-прем’єр зауважив: не потрібно “шарахатися” від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої, демонструючи невпевнену поведінку та слабкість з українського боку.

Водночас українська делегація вже звернула увагу місцевого протоколу на ситуацію, щоб не допустити чогось подібного у майбутньому.

Позиція Офісу президента

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко коротко прокоментував ситуацію під час форуму Україна 30. Інфраструктура.

– Я не можу прокоментувати, чи він зустрічався (з Кадировим, – Ред.). Це пан Уруський краще прокоментує. Думаю, Кабмін та прем’єр будуть робити висновки, була чи не була зустріч.

Хто повинен зробити висновки

Політичний експерт Олександр Мусієнко у коментарі Фактам ICTV зазначає: передусім висновки з цієї ситуації повинні зробити відповідні протокольні відомства, зокрема уряд і Міністертсво закордонних справ.

Оскільки вони організовують візити і опрацьовують усі деталі зустрічей.

– Порядок розміщення делегацій потрібно було погодити заздалегідь. Україна мала би наполягати на бажанні розвести свою делегацію і російську, оскільки ми у стані війни. Тому тут було недоопрацювання, – пояснює експерт.

Крім того, Олександр Мусієнко звернув увагу на те, що протягом останнього часу про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості часто говорять з негативного боку. Звісно, це можна пояснити тим, що військово-промисловий комплекс – дуже серйозна галузь, в межах якої є багато конкурентів.

Однак політичний експерт переконаний, що Уруському потрібно це розуміти і бути обережнішим.

Фото: Олег Уруський