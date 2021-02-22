Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, за які необхідно сплачувати транспортний податок у 2021 році. До переліку входять легкові автомобілі, вік яких не перевищує п’ять років.

Сума грошового стягнення дорівнює 25 тис. грн, його сплачують фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні авто.

Водночас середня вартість транспортного засобу має становити понад 375 розмірів мінімальної зарплати, тобто 2,25 млн грн.

Розрахувати середню вартість авто для сплати податку можна на сайті відомства.

Податок на авто 2021 – перелік транспортних засобів

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Обов’язковий техогляд авто

В Україні до 2022 року хочуть повернути обов’язковий техогляд автомобілів. Вводити процедуру будуть поступово.

Спочатку планують огляд переобладнаних транспортних засобів, які перше ввозять на територію країни.

Джерело: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України