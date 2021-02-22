Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцина проти коронавірусу індійського виробництва Covishield, про постачання якої домовилася країна, має високу якість.

Про це очільник держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам 22 лютого у межах всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура.

– Це одна з найкращих на сьогодні вакцин, – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас перша партія речовини, яка прибуде до України, буде виробництва компанії AstraZeneca.

– Ми говоримо про першу партію саме AstraZeneca. Але окремо в Індії ми спілкуємося ще про одну вакцину, – додав очільник держави.

Вакцина проти коронавірусу

Очільник МОЗ України Максим Степанов полетів до Індії, де проконтролював відправку першої партії вакцини до країни.

Крім того, він домовлявся про постачання речовин, які мають надходити надалі.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Інфраструктура