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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Марія Степанюк |

Біткоїн впав у ціні і коштує менше $50 тис.

Курс біткоїна впав 23 лютого до позначки $49,9 тис. Такі дані надає біржа Coindesk.

біткоїн

Станом на 7.00 за київським часом вартість криптовалюти перебувала на рівні $50,6 тис., а за минулу добу вона знизилася на 9,4%.

Ціна активу почала падати після того, як напередодні оновила історичний максимум $58 тис.

Варто відзначити, що ще 2 січня вартість біткоїну складала $33 тис.

Інвестиції у біткоїн

Минулого тижня консалтингова компанія The Motley Fool оголосила про наміри інвестувати у біткоїн $5 млн, щоб використати цифрову монету як засіб геджування для захисту від інфляції.

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За прогнозами аналітиків, вартість біткоїну може зрости до $500 тис. у найближчі 15 років.

Водночас, аналітики американського інвестиційного банку JPMorgan Chase назвали біткоїн найгіршим засобом захисту від падіння цін на акції. На їхню думку, поточна ціна цієї криптовалюти є значно вищою за її справедливу вартість.

Фото: Depositphotos

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