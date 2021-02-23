Каскадна модель вакцинації: як робитимуть щеплення від Covid-19

Вакцинація проти коронавірусу в Україні проходитиме за каскадною моделлю. Так, система охорони здоров’я поетапно застосовуватиме свої потужності, спочатку мобільні бригади робитимуть по 100 щеплень на добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу повідомив, що в Україні використовуватимуть каскадну модель щеплення від Covid-19. Вона передбачає постійну роботу мобільних бригад.

Одна мобільна бригада зможе робити близько 100 щеплень від коронавірусу на добу протягом 28 днів в одній медичній установі.

Ляшко зазначив, що вакцинацію препаратом AstraZeneca робитимуть ін’єкціями з двох доз, і мобільні бригади працюватимуть у певному порядку.

—Ми на мобільну бригаду розраховуємо зайнятість – по 100 щеплень на добу протягом 28 днів. Тобто вони використають 2,8 тис. доз вакцин. Після цього на 29-ий день вони повертаються у перший заклад, який вакцинували 28 днів тому, і там роблять повторне щеплення.

Окрім того, головний санлікар додав, що коли надходитимуть нові партії вакцини, то водночас долучатимуться нові платформи, бригади і нові кабінети вакцинації. Це допоможе розширити кількість щеплень і дозволить постійно бути в процесі вакцинації.

23 лютого Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу.

Головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що уже 24 лютого у країні має початись щеплення.

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