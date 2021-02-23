Корнієнко не виключає голосування в Раді щодо Вітренка найближчим часом

Народні депутати вже двічі голосували за призначення Юрія Вітренка віце-прем’єром і міністром з питань енергетики, але кожен раз йому не вистачало голосів. Можливо, це вдасться зробити найближчого пленарного тижня.

Про це заявив на брифінгу перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

За його словами, теоретично парламент може розглянути призначення Вітренка на наступному пленарному тижні.

– Кадрові питання йдуть поза порядком денним. Якщо в понеділок, 1 березня, на засіданні фракції ми визначимося, що виносимо знову кандидатуру Юрія Вітренка, то будемо виносити, – сказав нардеп.

Водночас Корнієнко зазначив, що всередині монобільшості тривають консультації, оскільки саме Слуга народу повинна запропонувати прем’єр-міністру кандидатуру.

Він не зміг сказати, чи є зараз голоси за кандидатуру Вітренко у фракції.

Юрій Вітренко, виконувач обов’язків міністра енергетики, пообіцяв зробити прибутковими Енергоатом і Центренерго, якщо його призначать першим віце-прем’єром і міністром енергетики.

За його словами, Україна повинна зробити все, щоб державні компанії були прибутковими, а країна позбулися критичної залежності від будь-яких енергоносіїв з Росії.