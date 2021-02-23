PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Людмила Богданова |

Литва готова поділитися вакциною з Україною – Кулеба

Литва поділиться з Україною вакциною проти коронавірусу. Це станеться тоді, коли країна матиме надлишок препарату. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Дмитрий Кулеба

23 лютого відбулася спільна прес-конференція міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Литви Габріелюса Ландсбергіса.

– Я дуже вдячний Габріелюсу за те, що він повідомив нам таку інформацію. Коли у Литви з’явиться надлишок вакцини, вона з радістю поділиться нею з Україною, – заявив Кулеба.

Очільник МЗС Литви висловив занепокоєння щодо недостатньої кількості препарату проти коронавірусу в Україні.

Читайте
Які області першими отримають вакцину від коронавірусу (СПИСОК)

Вакцинація в Україні

Вакцинація населення в Україні розпочнеться 24 лютого. 23 лютого в аеропорт Бориспіль прибула перша партія вакцини проти коронавірусу.

Це препарат AstraZeneca/Oxford, який першим в Україні затвердили для екстреного використання.

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору