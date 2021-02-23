Курс валют НБУ на 23 лютого 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 лютого.

Регулятор встановив курс долара на рівні 27,9 грн/$, що на 8 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро встановлений на рівні 33,89 грн/€. Тобто гривня на 11 копійок ослабла щодо європейської валюти.

Курс валют в Україні від НБУ на 23.02:

$1 – 27,9304 грн;

€1 – 33,8866 грн;

1 польський злотий – 7,5325 грн;

10 російських рублів – 3,7244 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.