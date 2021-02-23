PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

НБУ ослабив гривню: курс валют в Україні на 23 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 23 лютого.

Доллар

Регулятор встановив курс долара на рівні 27,9 грн/$, що на 8 копійок більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро встановлений на рівні 33,89 грн/€. Тобто гривня на 11 копійок ослабла щодо європейської валюти.

Читайте
У якій валюті збирати: прогноз курсу долара на літо і до кінця 2021

Курс валют в Україні від НБУ на 23.02:

  • $1 – 27,9304 грн;
  • €1 – 33,8866 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5325 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7244 грн.

Курс валют НБУ на 23 лютого 2021 в Україні

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка