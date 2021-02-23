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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Онлайн-трансляція позачергового засідання Верховної Ради 23 лютого

Позачергове засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 23 лютого о 12.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

верховна рада

Верховна Рада збирається на позачергове засідання для розв’язання одного питання.

Чиновники повторно розглядатимуть зміни щодо проведення конкурсів на зайняття посад держслужби та інших питань щодо цієї теми.

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Рада збереться на позачергове засідання 23 лютого - що розглядатимуть

Доповідати з трибун буде Перший заступник Голови ВРУ Руслан Стефанчук.

16 лютого Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.

Протягом шести місяців після набрання чинності законопроекту, повинні оголосити конкурси на держпосади, які займають особи за контрактом на період дії карантину.

Закон про платіжні послуги

Верховна Рада прийняла за основу закон про платіжні послуги. Таким чином планують врегулювати роботу платіжних систем і відкритий банкінг в Україні.

Згідно з законом, планується надати статус законного платіжного засобу цифровим грошам НБУ, а також дати регулятору право на їхній випуск.

Однак найважливіше – він впроваджує онлайн-систему банкінгу, яка дозволить українським компаніям отримати більше можливостей для розвитку бізнесу.

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