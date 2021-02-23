23 лютого Верховна Рада збереться на позачергове засідання для вирішення одного питання. Засідання розпочнеться о 12.00.

Депутати повторно розглядатимуть внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента України від 18.02.2021.

Доповідатиме з трибун представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

16 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби.

Документ передбачає, що протягом шести місяців після набрання чинності законопроекту, мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину.