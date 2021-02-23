PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада збереться на позачергове засідання 23 лютого – що розглядатимуть

23 лютого Верховна Рада збереться на позачергове засідання для вирішення одного питання. Засідання розпочнеться о 12.00.

Рада збереться на позачергове засідання 23 лютого – що розглядатимуть

Депутати повторно розглядатимуть внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента України від 18.02.2021.

Читайте
Верховна Рада прийняла за основу закон про платіжні послуги - що зміниться

Доповідатиме з трибун представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

16 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби.

Документ передбачає, що протягом шести місяців після набрання чинності законопроекту, мають бути оголошені конкурси на посади, які обіймають особи за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка