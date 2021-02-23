Міністерство охорони здоров’я створило електронний лист очікування вакцинації від Covid-19, записатися в який можна буде через портал Дія.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

– МОЗ спільно з Мінціфри створили послуги запису в лист очікування вакцинації від Covid-19, який буде доступний в додатку і на порталі Дія. Кожен бажаючий матиме можливість з 1 березня потрапити в цей список. Зробити це можна буде також за допомогою контакт-центру МОЗ, – сказав він.

Кучер додав, що коли прийде відповідний етап згідно з дорожньою картою вакцинації, громадянам запропонують записатися в пункт вакцинації, вибравши місце, дату і час візиту. Це стосується українців віком від 18 до 59 років.

Заступник міністра також зазначив, що близько 40 компаній медичних інформаційних систем оновлюють свій продукт для вакцинації.

Водночас Кучер уточнив, що МОЗ почав розширювати потужності контакт-центру і контрактувати більшу кількість операторів.

На першому етапі вакцинації щеплення отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють в медустановах і надають допомогу хворим на коронавірус.

На другому, третьому і четвертому етапах вакцину отримають люди, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком.

П’ятий етап передбачає вакцинацію людей віком від 18 до 59 років.