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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Реєстрація на вакцинацію від Covid-19 через портал Дія розпочнеться з березня

Міністерство охорони здоров’я створило електронний лист очікування вакцинації від Covid-19, записатися в який можна буде через портал Дія.

Додаток ДІЯ

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер під час прес-брифінгу в Києві у вівторок.

– МОЗ спільно з Мінціфри створили послуги запису в лист очікування вакцинації від Covid-19, який буде доступний в додатку і на порталі Дія.

Кожен бажаючий матиме можливість з 1 березня потрапити в цей список. Зробити це можна буде також за допомогою контакт-центру МОЗ, – сказав він.

Кучер додав, що коли прийде відповідний етап згідно з дорожньою картою вакцинації, громадянам запропонують записатися в пункт вакцинації, вибравши місце, дату і час візиту. Це стосується українців віком від 18 до 59 років.

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Заступник міністра також зазначив, що близько 40 компаній медичних інформаційних систем оновлюють свій продукт для вакцинації.

Водночас Кучер уточнив, що МОЗ почав розширювати потужності контакт-центру і контрактувати більшу кількість операторів.

На першому етапі вакцинації щеплення отримають працівники мобільних бригад вакцинації, медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, що працюють в медустановах і надають допомогу хворим на коронавірус.

На другому, третьому і четвертому етапах вакцину отримають люди, які входять до групи ризику за професійною ознакою, станом здоров’я або віком.

П’ятий етап передбачає вакцинацію людей віком від 18 до 59 років.

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