Нині в Україні лише 38% лікарів готові робити щеплення проти коронавірусу. Водночас вакцинація в Україні розпочнеться саме з медичних працівників, які перебувають у групі ризику.

Таку інформацію озвучив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 23 лютого.

– Спочатку вакцинуватимуть лікарів коронавірусних лікарень, далі – соматичні лікарні, лікарі екстреної допомоги, сімейні лікарі, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, якщо лікарі відмовлятимуться робити щеплення, вони можуть віддати свою вакцину.

– Якщо людина хоче, вона зробить щеплення. Але вона може віддати свою дозу тому лікарю або тому працівникові закладу охорони здоров’я, який не перехворів і може захистити свій імунітет шляхом імунопрофілактики, – додав він.

За його словами, серед лікарів багато тих, хто перехворів та має набутий імунітет через перенесення хвороби.

Згідно з рекомендаціями, якщо людина перехворіла, відтерміновується проведення щеплення на шість місяців, оскільки протягом цього часу людину захищає власний імунітет.