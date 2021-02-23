PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Скільки лікарів готові робити Covid-щеплення і чи можуть вони відмовитися

Нині в Україні лише 38% лікарів готові робити щеплення проти коронавірусу. Водночас вакцинація в Україні розпочнеться саме з медичних працівників, які перебувають у групі ризику.

Лікар, коронавірус

Таку інформацію озвучив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 23 лютого.

– Спочатку вакцинуватимуть лікарів коронавірусних лікарень, далі – соматичні лікарні, лікарі екстреної допомоги, сімейні лікарі, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, якщо лікарі відмовлятимуться робити щеплення, вони можуть віддати свою вакцину.

– Якщо людина хоче, вона зробить щеплення. Але вона може віддати свою дозу тому лікарю або тому працівникові закладу охорони здоров’я, який не перехворів і може захистити свій імунітет шляхом імунопрофілактики, – додав він.

За його словами, серед лікарів багато тих, хто перехворів та має набутий імунітет через перенесення хвороби.

Згідно з рекомендаціями, якщо людина перехворіла, відтерміновується проведення щеплення на шість місяців, оскільки протягом цього часу людину захищає власний імунітет.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка