Скинулись по гривні: санкційні канали створили новий холдинг, аби повернутися в ефір

Телеканали 112 Україна, NewsOne і Zik, які перебувають під санкціями, планують повернутися в ефір уже у складі нового Медіахолдингу Новини. Засновниками нового ТОВ є 100 осіб.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– Заборонена Трійка Медведчука, що називала себе Медіахолдинг Новини, натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали, – заявив міністр.

Медіахолдинг був зареєстрований 18 лютого.

– Засновниками нового ТОВ є 100 осіб. Загалом. Кожен з них скинувся на створення ТОВ по одній гривні. У такий спосіб, статутний капітал ТОВ Медіахолдинг Новини – 100 грн, – зазначив Ткаченко.

Цікаво, що юридична адреса Медіахолдингу Новини місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 21-Г, а раніше там базувався підсанкційний 112 канал.

Санкції проти телеканалів

2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким низка українських каналів потрапила під санкції. Cанкції діятимуть проти телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Зеленський заявив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.