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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Спалах Covid-19 на Прикарпатті може поширитися на сусідні регіони – Ляшко

Спалах Covid-19 на Прикарпатті має локальний характер, однак показує тенденцію до поширення. Зокрема у зоні ризику сусідні області – Чернівецька, Закарпатська та Вінницька.

Віктор Ляшко

Таку інформацію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Доповнюється…

Джерело: Віктор Ляшко

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