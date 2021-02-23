Терехов оголосив про відродження харківського Металіста

Керівництво міста Харкова спільно з бізнесменом Олександром Ярославським планує відродження футбольного клубу Металіст Харків.

Про це заявив в.о. мера Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Facebook.

— Домовилися з Олександром Ярославським разом відродити легендарну команду, яка свого часу дійшла до другого ступеня чемпіонату України, – повідомив він.

За словами Терехова, відродженому клубу повернуть традиційну назву, а також передадуть клубну інфраструктуру – стадіон та тренувальну базу.

— Упевнений, що незабаром спільними зусиллями міста, уболівальників та Олександра Ярославського ми зможемо вивести новий-старий Металіст не тільки у вищу лігу, але і поборотися за чемпіонство. І найголовніше – повернемо улюблену всіма харків’янами назву футбольного клубу Металіст, – написав в.о міського голови Харкова.

Госпіталь на стадіоні Металіст

Раніше стадіон Металіст у Харкові розглядали як майбутній госпіталь для хворих на коронавірус.

Група фахівців оглядала стадіон, щоб визначитися, чи можна зробити такий госпіталь на території харківського Металіста. Крім цього, вивчали можливість використання бази Металіста для розміщення хворих або для обсервації.