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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Україна підтримає будівництво електрозаправок на трьох автошляхах (СПИСОК)

Україна на державному рівні підтримуватиме розвиток мережі швидкісних електрозарядних станцій на основних автошляхах з Києва до Львова, Одеси та Дніпра.

електромобіль

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час форуму Україна 30. Інфраструктура.

– Ми робимо спеціальну державну програму підтримки, яка дозволить передбачити і побудувати швидкісні електрозарядні станції на найбільш популярних маршрутах: Київ-Львів, Київ-Одеса і Київ-Дніпро. Ми надамо можливість розвивати електромобільність, – запевнив він.

За словами міністра, наразі в Україні є 11 операторів зарядних станцій, з яких три мають власне виробництво станцій змінного і постійного струму.

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А оскільки попит на електротранспорт в Україні зростає, то важливо збільшити кількість швидкісних зарядних станцій постійного струму.

Хоча в суспільстві досі побутує думка, що купувати електромобіль незручно через малу кількість електрозаправок, насправді це не так.

Карту, де в Україні заправити електромобіль, можна переглянути у нашому матеріалі.

Фото: Unsplash

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