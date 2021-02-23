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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Україна висловила Росії протест через замах на вбивство прикордонника

МЗС України висловило протест зовнішньополітичному відомству РФ через напад на українського прикордонника.

Прикордонники

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, правоохоронці Росії ефективно не зреагували на замах на вбивство прикордонника. МЗС вимагає розслідувати цей випадок та покарати винних у події.

19 лютого у Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України на військовослужбовця Держприкордонслужби напав росіянин з ножем. Нападник двічі вдарив гострим предметом військового одразу після того, як йому відчинили двері.

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Завдяки реакції військовослужбовця, рани виявилися не смертельними. Дотепер не відомо, з яких причин правопорушник вчинив напад.

Пораненому викликали швидку співробітники Генконсульства України, до її приїзду інший український прикордонник надав медичну допомогу постраждалому.

Раніше засудженого до восьми років позбавлення волі нападника затримали. Йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Згодом стало відомо, що правопорушника записували на приймання до Генконсульства.

Скарга України проти РФ у Європейському суді

Україна подала декілька скарг проти Росії до Європейського суду з прав людини через тривалу практику цілеспрямованих вбивств.

За даними Європейського суду, скарга стосується вбивств, які вчиняє Росія проти її супротивників на території інших держав. До них входять країни Ради Європи, які розташовані за межами збройного конфлікту.

Фото: Держприкордонслужба

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