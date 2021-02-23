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Факти / Україна
Валентина Летяк |

В Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca

Перші вакцини від коронавірусу вже в Україні. Це 500 тис. доз препарату компанії AstraZeneca. В аеропорту приземлився літак, який прибув з Індії.

Вакцини AstraZeneca прибули в Україну

Вантаж доставив літак Turkish Airlines. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який особисто поїхав до Індії, розповідав, що вакцину транспортували до Мумбаї, а потім вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі – до Києва.

Саме вакцину Oxford/AstraZeneca 22 лютого першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

Це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Препарат від коронавірусу для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, Велика Британія, ЄС та Індія.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибула до України, офіційно зареєстрована.

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Україна має отримати за механізмом COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Також препарат закуплять за держкошти безпосередньо у виробників.

Для ефективної імунізації необхідно зробити дві ін’єкції вакциною Oxford/AstraZeneca внутрішньом’язово з інтервалом у 28 днів.

Препарат зберігають при температурі від +2 до +8.

Загалом Україна планує вакцинувати населення препаратами чотирьох виробників.

Джерело: Суспільне

Фото: Максим Степанов

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