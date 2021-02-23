Перші вакцини від коронавірусу вже в Україні. Це 500 тис. доз препарату компанії AstraZeneca. В аеропорту приземлився літак, який прибув з Індії.

Вантаж доставив літак Turkish Airlines. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який особисто поїхав до Індії, розповідав, що вакцину транспортували до Мумбаї, а потім вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі – до Києва.

Саме вакцину Oxford/AstraZeneca 22 лютого першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

Це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Препарат від коронавірусу для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, Велика Британія, ЄС та Індія.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибула до України, офіційно зареєстрована.

Україна має отримати за механізмом COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у першому-другому кварталі 2021 року. Також препарат закуплять за держкошти безпосередньо у виробників.

Для ефективної імунізації необхідно зробити дві ін’єкції вакциною Oxford/AstraZeneca внутрішньом’язово з інтервалом у 28 днів.

Препарат зберігають при температурі від +2 до +8.

Загалом Україна планує вакцинувати населення препаратами чотирьох виробників.

Джерело: Суспільне

Фото: Максим Степанов