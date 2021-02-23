В Україні та світі продовжує зростати кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Країни намагаються боротися з небезпечним вірусом за допомогою вакцини, у світі активно проходить процес імунізації населення. За крок від вакцинація перебуває й Україна, до країни нарешті прибула перша партія речовини проти Covid-19.

Станом на 23 лютого на планеті виявили понад 111,2 млн випадків коронавірусу, понад 2,4 млн людей померли від хвороби.

В Україні зафіксували 1 311 844 випадки коронавірусу, 25 309 українців померли від ускладнень, викликаних вірусом.

Вакцинація у світі

У низці країн світу триває імунізація населення. Нині вона проходить у США, ЄС, Австралії, Канаді.

Деякі держави розпочали заявляти про дефіцит речовини. У Бразилії цю проблему хочуть вирішити шляхом виготовлення власної вакцини.

А влада Німеччини закликає ділитися речовиною проти Covid-19 з біднішими країнами.

Вакцинація в Україні

За крок від вакцинації перебуває й Україна. 23 лютого до країни прибула перша партія вакцин з Індії. Це 500 тис. доз препарату компанії AstraZeneca.

У МОЗ також повідомили, що днем ​​раніше в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування проти Covid-19.

Також у профільному відомстві розповіли, що записатися на вакцинацію можна буде вже з 1 березня 2021 року. Самостійно реєструватися потрібно лише українцям віком від 18 до 59 років, які не перебувають у жодній з груп, які виділило Міністерство охорони здоров’я.

Коронавірус в Україні

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує бути напруженою.

За добу вірус підтвердили у 4 182 осіб.

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