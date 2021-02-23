Уже у середу, 24 лютого 2021 року, в Україні планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу.

Про це під час брифінгу у Києві 23 лютого розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Вакцинацію плануємо розпочати уже завтра, після доправлення перших партій, з постійним нарощуванням потужностей і розгортанням більшої кількості пунктів щеплення, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, на першому етапі вакцинація відбуватиметься на одній платформі, тобто лише мобільними бригадами.

З другого етапу розпочнуть працювати дві платформи – мобільні бригади та пункти щеплення.