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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться 24 лютого – Ляшко

Уже у середу, 24 лютого 2021 року, в Україні планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу.

Вакцинація

Про це під час брифінгу у Києві 23 лютого розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Вакцинацію плануємо розпочати уже завтра, після доправлення перших партій, з постійним нарощуванням потужностей і розгортанням більшої кількості пунктів щеплення, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, на першому етапі вакцинація відбуватиметься на одній платформі, тобто лише мобільними бригадами.

З другого етапу розпочнуть працювати дві платформи – мобільні бригади та пункти щеплення.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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