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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Вакцинація від Covid-19 має бути добровільною і початися якнайшвидше – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком початок вакцинації в Україні.

Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що логістику постачання вакцини до всіх областей України вже відпрацювали.

Препарат доставлятимуть у лікарні мобільні бригади. Передусім вакцинуватимуть лікарів медичних закладів, а на другому етапі передбачено вакцинацію військових, зокрема Верховного Головнокомандувача. Зеленський готовий імунізуватися разом з українськими військовослужбовцями.

– Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона має бути добровільною, – наголосив Зеленський.

Як робитимуть щеплення від Covid-19

Вакцинація проти коронавірусу в Україні проходитиме поетапно. Спочатку мобільні бригади робитимуть по 100 щеплень на добу.

Вакцинацію препаратом AstraZeneca робитимуть ін’єкціями з двох доз. Після надходження нових партій вакцини долучатимуться нові платформи, бригади та кабінети вакцинації.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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