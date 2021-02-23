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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вітренко обіцяє зробити Енергоатом і Центренерго прибутковими, якщо стане міністром

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пообіцяв зробити прибутковими державні підприємства Енергоатом та Центренерго, якщо його призначать першим віце-прем’єром і міністром енергетики.

юрій вітренко

Про це він повідомив в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– У мене є конструктивна пропозиція до представників опозиції. Давайте ви проголосуєте за мене як за кандидата на посаду першого віце-прем’єра і міністра, а я зроблю так, щоб Енергоатом, Центренерго були прибутковими, щоб ми позбулися критичної залежності від будь-яких енергоносіїв з Росії.

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Також він додав, що Україна повинна зробити все, щоб державні компанії були прибутковими, а сама країна була сильною і не залежала він поставок енергоносіїв.

Юрія Вітренка вже двічі намагалися призначити віце-прем’єром і міністром з питань енергетики. Але кожного разу йому не вистачало голосів нардепів в Раді.

Днями голова фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що питання щодо висування Юрія Вітренка на посаду віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики втретє повинна вирішити політсила під час засідання.

Фото: Міністерство енергетики

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