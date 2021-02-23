Вирок Стерненку: активісти блокують машини поліції біля суду в Одесі

Приморський суд Одеси визнав винним Сергія Стерненка за всіма статтями та засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Оновлено 12.25: Попри спроби активістів заблокувати виїзд з суду, автозаку із Стерненком вдалося прорватися через блокади та відвезти підсудного до СІЗО.

Активісти, які приїхали підтримати Стерненка, наразі блокують виходи з будівлі суду, щоб не дати відвезти його в СІЗО. Вони палять шини та застосували вибухові пакети.

Також біля будівлі Феміди сталися сутички між активістами та правоохоронцями.

За словами адвоката Стерненка, перші тижні після вироку Сергія утримуватимуть у шостому карантинному корпусі одеського СІЗО.

Суд над Стерненком

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним і засудив активіста Сергія Стерненка до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Рішення ухвалили у справі про викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербіча 24 квітня 2015 року.

За словами Стерненка, справа базується лише на свідченнях Щербіча. Також активіст заявив, що його звинувачують у незаконному зберіганні зброї, хоча, за його словами, він добровільно віддав поліції свій стартовий пістолет у 2015 році під час обшуку.