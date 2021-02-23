Записатись на вакцинацію проти Covid-19 в Україні можна буде з 1 березня. Самостійно реєструватися потрібно буде тільки українцям віком від 18 до 59 років, які не належать до жодної із чотирьох груп, які затвердило Міністерство охорони здоров’я.
Записатись на щеплення можна буде:
- у додатку та на порталі Дія, скориставшись послугою Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19,
- через національний контакт-центр МОЗ із питань поширення Covid-19 за телефоном 0-800-60-20-19, який працює цілодобово.
Самостійно реєструватись українці будуть тільки для введення першої дози.
– Запис на введення другої дози робитиме медичний працівник під час першого щеплення. Це дуже важливо! Вам не треба буде повторно записуватись, – наголошував під час брифінгу 3 лютого Ярослав Кучер.
Етапи вакцинації в Україні
На першому етапі щеплення робитимуть:
- медичним працівникам, які працюють із хворими на Covid-19,
- співробітникам та пацієнтам закладів для людей похилого віку,
- військовослужбовцям у зоні проведення ООС.
На другому етапі вакцинуватимуть:
- усіх медпрацівників,
- людей старших 80 років,
- соцпрацівників.
На третьому етапі імунізація стосуватиметься:
- людей від 65 років,
- співробітників критично важливих структур та структур держбезпеки,
- учителів та іншим працівникам сфери освіти.
На четвертому етапі вакцинація буде розрахована на:
- людей від 60 років,
- людей із хронічними захворюваннями,
- осіб, які працюють та відбувають покарання у місцях обмеження волі.
На п’ятому етапі щеплення отримають українці віком від 18 до 59 років, які не належать до зазначених вище груп вакцинації. Вони реєструватимуться самостійно, починаючи з 1 березня.
Прибуття першої вакцини проти Covid-19
23 лютого до України прибула перша вакцина проти Covid-19 – 500 тис. доз препарату компанії AstraZeneca.
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Її першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.
Препарат від коронавірусу для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, Велика Британія, ЄС та Індія.