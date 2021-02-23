Записатись на вакцинацію проти Covid-19 в Україні можна буде з 1 березня. Самостійно реєструватися потрібно буде тільки українцям віком від 18 до 59 років, які не належать до жодної із чотирьох груп, які затвердило Міністерство охорони здоров’я.

Записатись на щеплення можна буде:

у додатку та на порталі Дія, скориставшись послугою Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19,

через національний контакт-центр МОЗ із питань поширення Covid-19 за телефоном 0-800-60-20-19, який працює цілодобово.

Самостійно реєструватись українці будуть тільки для введення першої дози.

– Запис на введення другої дози робитиме медичний працівник під час першого щеплення. Це дуже важливо! Вам не треба буде повторно записуватись, – наголошував під час брифінгу 3 лютого Ярослав Кучер.

Етапи вакцинації в Україні

На першому етапі щеплення робитимуть:

медичним працівникам, які працюють із хворими на Covid-19,

співробітникам та пацієнтам закладів для людей похилого віку,

військовослужбовцям у зоні проведення ООС.

На другому етапі вакцинуватимуть:

усіх медпрацівників,

людей старших 80 років,

соцпрацівників.

На третьому етапі імунізація стосуватиметься:

людей від 65 років,

співробітників критично важливих структур та структур держбезпеки,

учителів та іншим працівникам сфери освіти.

На четвертому етапі вакцинація буде розрахована на:

людей від 60 років,

людей із хронічними захворюваннями,

осіб, які працюють та відбувають покарання у місцях обмеження волі.

На п’ятому етапі щеплення отримають українці віком від 18 до 59 років, які не належать до зазначених вище груп вакцинації. Вони реєструватимуться самостійно, починаючи з 1 березня.

Прибуття першої вакцини проти Covid-19

23 лютого до України прибула перша вакцина проти Covid-19 – 500 тис. доз препарату компанії AstraZeneca.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Її першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

Препарат від коронавірусу для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, Велика Британія, ЄС та Індія.