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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Як записатися на вакцинацію проти Covid-19: МОЗ озвучив алгоритм

Записатись на вакцинацію проти Covid-19 в Україні можна буде з 1 березня. Самостійно реєструватися потрібно буде тільки українцям віком від 18 до 59 років, які не належать до жодної із чотирьох груп, які затвердило Міністерство охорони здоров’я.

Коронавірус, вакцинація в Україні

Записатись на щеплення можна буде:

  •  у додатку та на порталі Дія, скориставшись послугою Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19,
  • через національний контакт-центр МОЗ із питань поширення Covid-19 за телефоном 0-800-60-20-19, який працює цілодобово.

Самостійно реєструватись українці будуть тільки для введення першої дози.

– Запис на введення другої дози робитиме медичний працівник під час першого щеплення. Це дуже важливо! Вам не треба буде повторно записуватись, – наголошував під час брифінгу 3 лютого Ярослав Кучер.

Етапи вакцинації в Україні

На першому етапі щеплення робитимуть:

  • медичним працівникам, які працюють із хворими на Covid-19,
  • співробітникам та пацієнтам закладів для людей похилого віку,
  • військовослужбовцям у зоні проведення ООС.

На другому етапі вакцинуватимуть:

  • усіх медпрацівників,
  • людей старших 80 років,
  • соцпрацівників.
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На третьому етапі імунізація стосуватиметься:

  • людей від 65 років,
  • співробітників критично важливих структур та структур держбезпеки,
  • учителів та іншим працівникам сфери освіти.

На четвертому етапі вакцинація буде розрахована на:

  • людей від 60 років,
  • людей із хронічними захворюваннями,
  • осіб, які працюють та відбувають покарання у місцях обмеження волі.

На п’ятому етапі щеплення отримають українці віком від 18 до 59 років, які не належать до зазначених вище груп вакцинації. Вони реєструватимуться самостійно, починаючи з 1 березня.

Прибуття першої вакцини проти Covid-19

23 лютого до України прибула перша вакцина проти Covid-19 – 500 тис. доз препарату компанії AstraZeneca.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Її першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

Препарат від коронавірусу для екстреного застосування вже схвалила ВООЗ, Велика Британія, ЄС та Індія.

Фото: Depositphotos

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