Які області першими отримають вакцину від коронавірусу (СПИСОК)

Низка регіонів Україні першими отримають вакцину проти коронавірусу уже в середу, 24 лютого.

Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Завтра з самого ранку 11 автомобілів вирушать у подорож і будуть доставляти вакцину до обласних складів, – зазначив Віктор Ляшко.

Перші області:

Київ та Київська область;

Чернігівська область;

Черкаська область;

Житомирська область;

Вінницька область.

Разом з вакциною доставлять шприци та бокси для безпечної утилізації шприців.