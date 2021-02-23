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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Які області першими отримають вакцину від коронавірусу (СПИСОК)

Низка регіонів Україні першими отримають вакцину проти коронавірусу уже в середу, 24 лютого.

Вакцина

Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Завтра з самого ранку 11 автомобілів вирушать у подорож і будуть доставляти вакцину до обласних складів, – зазначив Віктор Ляшко.

Перші області:

  • Київ та Київська область;
  • Чернігівська область;
  • Черкаська область;
  • Житомирська область;
  • Вінницька область.

Разом з вакциною доставлять шприци та бокси для безпечної утилізації шприців.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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