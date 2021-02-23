Які області першими отримають вакцину від коронавірусу (СПИСОК)

Низка регіонів Україні першими отримають вакцину проти коронавірусу уже в середу, 24 лютого.
Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
– Завтра з самого ранку 11 автомобілів вирушать у подорож і будуть доставляти вакцину до обласних складів, – зазначив Віктор Ляшко.
Перші області:
- Київ та Київська область;
- Чернігівська область;
- Черкаська область;
- Житомирська область;
- Вінницька область.
Разом з вакциною доставлять шприци та бокси для безпечної утилізації шприців.