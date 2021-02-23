Які заборони діятимуть у Києві з 24 лютого

Згідно з постановою Кабміну, з 24 лютого Україна повертається до адаптивного карантину.

На території країни діятимуть чотири рівні епіденебезпеки з поширення коронавірусу. Зокрема зелена, жовта, помаранчева та червона зони обмежень.

З 24 лютого у Києві діють обмеження жовтого рівня епідемічної небезпеки. Факти ICTV розповідають, які заборони діятимуть у Києві на цей період.

Що забороняється

перебувати у громадських місцях без масок;

перебувати на вулиці без документів;

залишати місце самоізоляції;

проводити масові заходи чи приймати відвідувачів у кінотеатрах чи інших закладах культури з наповненістю залів на понад 50% місць;

проводити дискотеки, святкові заходи, банкети, майстер-класи, публічні події;

працювати з 00.00 та до 7.00 закладам громадського харчування, крім адресного доставлення та замовлень навинос;

відвідувати навчальний заклад у випадку, коли на самоізоляції перебуває понад 50% освітян;

діяльність спортзалів, які не обмежують кількість відвідувачів у залі з розрахунку однієї особи на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів ― понад чотири особи на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для груп;

відвідування місць тимчасового перебування людей, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім людей, які надають правову допомогу таким особам;

відвідування сторонніми особами установ соцзахисту.

Адаптивний карантин в Україні

З 24 лютого діятиме адаптивний карантин в Україні з поділом на різні рівні епіднебезпеки. Івано-Франківська та Чернівецька області потрапили до червоної карантинної зони, під час якої зберігатимуться суворі обмеження.

До помаранчевої зони потрапили сім областей. Зокрема серед яких Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області. Інші регіони залишаються у жовтій зоні карантину.