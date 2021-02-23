Європейський банк виділив €50 млн на закупівлю вагонів метро у столицю

Європейський банк реконструкції і розвитку виділив €50 млн для закупівлі вагонів для Київського метрополітену.

Натоміть Київська міська рада має ухвалити рішення про надання місцевих гарантій Європейському банку для закупівлі нових вагонів метро.

– Банк виділив €50 млн на закупівлю Києвом вагонів метрополітену. І після рішення Київради в п’ятницю ми підпишемо кредитний договір. Та плануємо цього року укласти контракт на придбання нових вагонів для столичного метро, – поінформував Віталій Кличко.

У липні 2019 року ЄБРР повідомив про плани виділити кредит муніципальному підприємству Київський метрополітен для фінансування закупівлі 50 вагонів для нової лінії метро.

Метро у Києві

Метро на Троєщину у Києві хочуть будувати вздовж проспекту Маяковського, у найближчих планах – зробити п’ять станцій.

Міська влада вирішила, що лінія метро за цим маршрутом дозволить зробити підземний міський транспорт доступнішим для мешканців Троєщини.