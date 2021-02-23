З настанням зими тисячі споживачів скаржаться на захмарні нарахування. Тим більше, що у порівнянні з минулим роком цифри у платіжках зросли із космічною швидкістю одразу у багатьох регіонах. Цього року, громадяни навіть отримують борги, які не зрозуміло звідки взялися.

Окрім того, свій бонус у платіжки внесла погода. Минула зима була аномально теплою, тож і газ коштував менше, ніж прогнозували.

– Відповідно більшість підприємств робили так зване коригування. Тобто вони виставляли ту суму, яка враховує реальну вартість природного газу, – каже координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

Цього опалювального сезону все інакше. Сильні морози були у січні та лютому, що не могло не відобразитись на платіжках.

За законами ринку, чим більший попит на газ, тим він дорожчий. Фіксовану граничну ціну в 6,99 грн уряд встановив лише для тих споживачів, що купують газ напряму. А це приватний сектор і квартири з автономним опаленням. Для котелень централізованого опалення все залишилось без змін.

Не лише з газом можуть бути проблеми. Наприклад, мешканці одного зі столичних будинків виявили, що Київтеплоенерго вносило вартість за гарячу воду у дві платіжки, тобто платити теж доводилось удвічі більше.

Що робити споживачам у таких випадках? В Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг для початку радять вимагати у постачальника письмових пояснень або звертатись до них за допомогою, якщо є реальні докази неправомірних дій.

Ще одним виходом буде – суд, проте цей процес може затягнутись. Утім, як би не було, це навряд чи поставить крапку в баталіях споживачів та постачальників.

Також з 1 липня 2021 року українцям варто очікувати збільшення тарифів на на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.