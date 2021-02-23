В Україні знизилася захворюваність на туберкульоз майже на 30%. У 2020 році на туберкульоз захворіло 17 593 українців (враховуючи рецидиви). Це на 29,8% менше, ніж у 2019 році, тоді хворобу діагностували у 25 237 пацієнтів.

Також зменшилася кількість хворих серед дітей – у 2020 році зареєстрували на 35% менше випадків порівняно з 2019. Показник захворюваності з розрахунку на 100 тис. населення знизився із 60,1 до 42,2.

Найменший відсоток захворюваності – на Тернопільщині. Найбільше хворих зафіксовано в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях. Загалом показники захворюваності на туберкульоз та ВІЛ/СНІД знизилися на 35%.

Скільки людей померло від туберкульозу

У 2020 році за період січень-вересень від інфекційних та паразитарних хвороб померли 5 288 українців, зокрема туберкульоз забрав життя 2 248 пацієнтів.

Внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби зафіксували 4,3 тис. летальних випадків.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України