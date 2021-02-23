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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Зеленський подякував Індії за першу партію Covid-вакцини

Перші 500 тис. доз вакцини проти Covid-19 вже в Україні, тому найближчим часом розпочнеться перший етап вакцинації населення.

володимир зеленський

Про це в Twitter написав президент України Володимир Зеленський. Він також подякував індійським партнерам.

– Перші 500 тис. доз вакцини проти Covid-19 прибули в Україну. Дякуємо індійських партнерів за їх підтримку. Ми почнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно разом боротися з Covid, – зазначив глава держави.

Він також виклав відео, як відвантажують вакцину з літака.

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23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини AstraZeneca.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що нині в аеропорту Бориспіль вантаж терміново розмитнюють, після чого вакцина відразу поїде в регіони і почнеться перший етап вакцинації.

Напередодні препарат Oxford/AstraZeneca першим зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

Джерело: Володимир Зеленський 

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