PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

AstraZeneca і Pfizer: експертний центр МОЗ провів аналіз вакцин

Державний експертний центр МОЗ 22 лютого завершив експертизу двох вакцин від Covid-19 – AstraZeneca і Pfizer.

Вакцина від коронавірусу, вакцина от коронавируса, коронавірус, коронавирус

Йдеться про вакцину AstraZeneca (Covishield), виробництва Serum Institute (Індія) і Pfizer (Comirnaty), виробленої в Бельгії.

– ДЕЦ провів експертизу двох вакцин – Covishield виробництва Serum Institute (Індія) і Comirnaty від Pfizer (Бельгія) під зобов’язання для екстреного використання, – повідомляє ДЕЦ з посиланням на директора центру Михайла Бабенко.

Він зазначив, що фахівці центру надали експертні висновки протягом п’яти робочих днів. Заявки на реєстрацію вакцин за новою процедурою під зобов’язання для екстреного застосування надійшли в ДЕЦ 15 і 16 лютого.

У ДЕЦ також є заявка на реєстрацію вакцини Coronavac від Covid-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування виробництва Sinovac (Китай).

Читайте
Вакцину Pfizer хочуть дозволити зберігати у стандартних морозильних камерах

В Україні діє закон, який спрощує процедуру реєстрації вакцин від Covid-19 і скорочує її до п’яти робочих днів.

Саме вакцину Oxford/AstraZeneca 22 лютого першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування.

А 23 лютого в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

Джерело: ДЕЦ

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка