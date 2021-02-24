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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Госпіталізовано понад 3 тис.: в Україні за добу 5 850 нових випадків коронавірусу

Станом на 24 лютого в Україні підтвердили 1 317 694 випадки коронавірусу. За добу захворювання виявили у 5 850 осіб. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник. Госпіталізували 3 049 українців.

Госпіталізовано понад 3 тис.: в Україні за добу 5 850 нових випадків коронавірусу

За минулу добу померли від ускладнень 152 громадянина України, загалом не змогли побороти хворобу 25 461 особа. Водночас вдалося одужати 1 155 422 особам, за добу – 3 645.

За добу здійснили 79 538 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 547 випадків;
  • Вінницька область – 601 випадок;
  • Волинська область – 140 випадків;
  • Дніпропетровська область – 227 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 164 випадки;
  • Закарпатська область – 389 випадків;
  • Запорізька область – 156 випадків;
  • Івано-Франківська область – 600 випадків;
  • Київська область – 275 випадків;
  • Кіровоградська область – 58 випадків;
  • Луганська область – 51 випадок;
  • Львівська область – 287 випадків;
  • Миколаївська область – 204 випадки;
  • Одеська область – 215 випадків;
  • Полтавська область – 92 випадки;
  • Рівненська область – 145 випадків;
  • Сумська область – 136 випадків;
  • Тернопільська область – 174 випадки;
  • Харківська область – 361 випадок;
  • Херсонська область – 28 випадків;
  • Хмельницька область – 235 випадків;
  • Черкаська область – 74 випадки;
  • Чернівецька область – 524 випадки;
  • Чернігівська область – 41 випадок.

Коронавірус в Україні

23 лютого на коронавірус в Україні захворіли 4 182 особи. За добу одужали понад 4,3 тис. пацієнтів, летальних випадків – 153.  За минулу добу понад 49,6 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243), Львівській (197) та Київській (196) областях.

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