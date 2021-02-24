Станом на 24 лютого в Україні підтвердили 1 317 694 випадки коронавірусу. За добу захворювання виявили у 5 850 осіб. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник. Госпіталізували 3 049 українців.

За минулу добу померли від ускладнень 152 громадянина України, загалом не змогли побороти хворобу 25 461 особа. Водночас вдалося одужати 1 155 422 особам, за добу – 3 645.

За добу здійснили 79 538 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 547 випадків;

Вінницька область – 601 випадок;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 227 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 389 випадків;

Запорізька область – 156 випадків;

Івано-Франківська область – 600 випадків;

Київська область – 275 випадків;

Кіровоградська область – 58 випадків;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 287 випадків;

Миколаївська область – 204 випадки;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 136 випадків;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 361 випадок;

Херсонська область – 28 випадків;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 74 випадки;

Чернівецька область – 524 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

Коронавірус в Україні

23 лютого на коронавірус в Україні захворіли 4 182 особи. За добу одужали понад 4,3 тис. пацієнтів, летальних випадків – 153. За минулу добу понад 49,6 тис. осіб зробили тестування на коронавірус.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), Вінницькій (243), Львівській (197) та Київській (196) областях.