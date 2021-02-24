Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілі

Кабмін під час засідання ухвалив рішення змінити правила перевезення дітей у автомобілях.

Тому відтепер у легкових автомобілях потрібно обов’язково мати спеціальні утримуючі системи, якщо ви плануєте перевозити дитину, зріст якої менше 145 см.

Також ухвалена постанова передбачає, що дитячі утримуючі системи потрібно встановлювати на місцях для сидіння, крім першого ряду.

Але у разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду, допускається встановлення дитячих утримуючих систем проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки безпеки.

Правила перевезення дітей в автомобілі by Віта Гірко on Scribd

За нехтування цими базовими правилами можна заплатити високу ціну. Адже тільки минулого року у ДТП в Україні загинули понад 150 дітей, а майже 5 тис. були поранені.

Однак просто придбати автокрісло недостатньо для безпеки дитини. Потрібно встановити його так, щоб воно дійсно змогло врятувати життя у разі аварійної ситуації.

Як правильно закріпити автокрісло в автомобілі – читайте у нашому матеріалі.