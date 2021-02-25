Карантин в Івано-Франківську: Укрзалізниця призупиняє продаж квитків

Укрзалізниця з 00.00 26 лютого до 12 березня 2021 року призупиняє продаж квитків до населених пунктів Івано-Франківщини та в зворотному напрямку.

Продаж проїзних документів відновлять відразу після поліпшення епідеміологічної ситуації в регіоні.

Наразі Укрзалізниця разом із Міністерством інфраструктури України опрацьовує механізм, як безпечно дістатись до місця призначення пасажирам, які придбали квитки раніше.

Крім того, українці зможуть повернути квитки в будь-якій залізничній касі країни упродовж 30 днів, починаючи з 26 лютого. Їм відшкодують повну вартість квитка.

24 та 25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом. У продажу наявні ще понад 4 тис. квитків на 15 рейсів з Івано-Франківщини.

За потреби будуть надані додаткові вагони, щоб ті українці, які зібрались їхати, могли максимально безпечно залишити регіон.

Пасажирам, які планують поїздки в гори, Укрзалізниця пропонує альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славське.

Також курсує швидкісний Лижний експрес №745 до Славського. Квитки можна придбати через чат-бот Укрзалізниці.

Карантин в Івано-Франківській області

23 лютого посилили карантин в Івано-Франківській області. Там із 00.00 26 лютого 2021 року запровадили запровадили червоний рівень епіднебезпеки.

На в’їздах-виїздах до регіону облаштують КПП, де проводитиметься температурний скринінг та перевірятиметься стан здоров’я громадян.

Також забороняється посадка та висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення в населених пунктах Івано-Франківської області.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця