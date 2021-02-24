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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Коли та де в Києві стартує вакцинація проти Covid-19

У Києві 25 лютого стартує вакцинація проти коронавірусу препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Щеплення проти коронавірусу

Вакцина надана Міністерством охорони здоров’я.

У КМДА розповіли, що перші щеплення зроблять медика в Олександрівській клінічній лікарні.

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Журналістів на територію лікарні не пустять через протиепідемічні обмеження.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення препаратом CoviShield отримав лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca  у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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