У Києві 25 лютого стартує вакцинація проти коронавірусу препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Вакцина надана Міністерством охорони здоров’я.

У КМДА розповіли, що перші щеплення зроблять медика в Олександрівській клінічній лікарні.

Журналістів на територію лікарні не пустять через протиепідемічні обмеження.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення препаратом CoviShield отримав лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca у кількості 500 тис. доз прибула в Україну 23 лютого. Її доставили з Індії.