Заклади охорони здоров’я Києва готові до старту кампанії з вакцинації проти Covid-19. Про це повідомив під час брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Спершу він наголосив, що у столиці наразі спостерігається тенденція до зменшення рівня захворюваності на коронавірус, що налаштовує на позитивні настрої та дає можливість добре підготуватися до вакцинації.

— Наразі ми спостерігаємо тенденцію до зменшення рівня захворюваності на Covid-19. Всі заклади охорони здоров’я Києва готові до проведення вакцинації, розроблені всі рекомендовані профільним міністерством процедури та норми, всі лікарі та медичний персонал підготовлені і розуміють, як треба діяти під час масової вакцинації. За програмою МОЗ, першими вакцинуватимуться медики. Адже саме вони знаходяться на передовій у протистоянні з пандемією. Зазначу, що вакцинація відбуватиметься добровільно, – наголосив Мондриївський.

Також він нагадав, що за ініціативи міського голови Києва Віталія Кличка Київрада проголосувала за виділення коштів на закупівлю вакцини для киян.

Директор департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург поінформувала, що столиця сьогодні отримала від МОЗ 42 600 доз вакцин виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вона запевнила, що Київ готовий до старту вакцинації.

— Наразі у Києві сформовано 15 мобільних бригад з імунізації. Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання з імунізації від Covid-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca. Враховуючи, що ці вакцини вимагають різних умов зберігання та логістики, одна частина мобільних бригад вивчила спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca.

Також вона розповіла про підготовку 120 тимчасових пунктів вакцинації у закладах охорони здоров’я та інтернатах та 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації на базі ЦПМСД міста.

Також Гінзбург зазначила, що вже верифіковані списки медичних працівників, які отримають щеплення в першу чергу.

— Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на Covid-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу, працівники екстреної медичної допомоги, включно з водіями, та медики інших закладів охорони здоров’я, – розповіла Гінзбург.

Наразі йде активна підготовка до вакцинації літніх людей (85+). Лікарі співпрацюють зі своїми пацієнтами цих вікових груп та складають списки охочих щепитися. Директор департаменту наголосила, що вакцинація є добровільною та безоплатною.

23 лютого перша партія вакцини від кронавірусу виробництва компанії AstraZeneca з Індії прибула до України у кількості 500 тис. доз.

Напередодні саме вакцину Oxford/AstraZeneca першою зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування. Її виробляють на потужностях Serum Institute, торговельна назва препарату – Covishield.