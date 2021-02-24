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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

На Прикарпатті розгорнули понад 600 додаткових Covid-ліжок

На Івано-Франківщині за сім днів додатково розгорнули понад 600 ліжко-місць для хворих на коронавірус. З них 120 у мобільному госпіталі.

лікарня, хвороба, коронавірус, грип

З 17 по 23 лютого у обласних медичних установах Прикарпаття додатково розгорнули 630 ліжок.

150 додаткових ліжко-місць з’явилися у закладах охорони здоров’я, 80 – в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

Також, 190 ліжок розгорнули у трьох закладах, зокрема, 50 – у Лисецькій лікарні, 80 – в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні, 60 – у Богородчанській центральній лікарні і 90 – у Богородчанській центральній районній лікарні.

За останню добу на Прикарпатті розгорнули 210 ліжок. Планують додати ще 110.

Загалом в області вже є 3 737 ліжко-місць для хворих на коронавірус.

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З 22 до 28 лютого на Івано-Франківщині посилили карантин через ріст Covid-19. У регіоні діють обмеження червоної зони.

Також на Прикарпатті створено 16 блок-постів для запобігання поширенню коронавірусу.

За останню добу в області виявлено 600 випадків коронавірусної хвороби.

Джерело:Івано-Франківська ОДА

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