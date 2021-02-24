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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

НБУ зміцнив гривню: курс валют в Україні на 24 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 24 лютого.

Курс валют в Украине

Курс долара встановлено на рівні 27,90 грн/$, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Курс євро регулятор встановив на рівні 33,88 грн/€, тобто гривня зміцнила на 1 копійку, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

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Курс валют в Україні від НБУ на 24.02:

  • $1 – 27,8976 грн;
  • €1 – 33,883 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5196 грн;
  • 10 російських рублів – 3,769 грн.

Курс валют НБУ на 24 лютого 2021 в Україні

Курс долара у 2021 році

В Україні національна валюта протягом року то залишалася стабільною, то відчувала значні коливання через пандемію коронавірусу. Курс долара та євро в Україні змінювався щодня.

Мінекономіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара буде 28,6 грн за одиницю. Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

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