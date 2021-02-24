Курс валют НБУ на 24 лютого 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 24 лютого.

Курс долара встановлено на рівні 27,90 грн/$, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки.

Курс євро регулятор встановив на рівні 33,88 грн/€, тобто гривня зміцнила на 1 копійку, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс валют в Україні від НБУ на 24.02:

$1 – 27,8976 грн;

€1 – 33,883 грн;

1 польський злотий – 7,5196 грн;

10 російських рублів – 3,769 грн.

Курс долара у 2021 році

В Україні національна валюта протягом року то залишалася стабільною, то відчувала значні коливання через пандемію коронавірусу. Курс долара та євро в Україні змінювався щодня.

Мінекономіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара буде 28,6 грн за одиницю. Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.