Україна планує провести перший етап вакцинації проти коронавірусу у максимально стислі терміни. Процес імунізації може розпочатися в країні уже у середу, 24 лютого.

Про це під час брифінгу 24 лютого повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

– Перші вакцини для виконання планової вакцинації о 7.00 ранку вже вирушили до регіонів України. Завдання поставлене чітко – провести перший етап вакцинації у стислі терміни. У нас немає часу на розкачку. Медичні працівники мають отримати максимальний захист, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, вакцина від компанії AstraZeneca, яку отримала Україна, є надійною.

Речовина відповідає всім стандартам безпеки.

Вакцинація проти коронавірусу

23 лютого Україна отримала першу партію вакцини проти коронавірусу. Речовину розвантажили, 24 лютого її відправили до регіональних центрів.

У МОЗ розповіли, які регіони першими отримають вакцину, з-поміж них – Київ, Чернігів та Житомир.

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