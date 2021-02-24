В Україні призов на строкову військову службу у 2021 році проходитиме у квітні-червні та жовтні-грудні.

Відповідний указ №71/2021 підписав президент України Володимир Зеленський.

У 2021 році планується, що співвідношення військовослужбовців-строковиків та контрактників становитиме 15% до 85%.

Відстрочку від служби можуть отримати школярі, студенти на денній формі навчання, за сімейними обставинами, за станом здоров’я. У цій графі змін немає.

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В указі йдеться, що строковики не будуть притягуватися до виконання бойових завдань у зоні ООС.

Призов 2021 в Україні

В рамках призову в 2021 році в Україні з початку квітня і до кінця червня набиратимуть військовослужбовців для строкової служби в Сухопутних військах Збройних сил України.

Першими повістку отримають ті, кому вже виповнилося 20-27 років, окрім тих, хто має повне або часткове звільнення від служби.

Фото: Військове телебачення України